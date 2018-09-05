إبراهيم الفقي: الغزو الثقافي الصيني بدأ وستتضح آثاره على المدى البعيد

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن العالم يشهد حربًا اقتصادية باردة خلال هذه الفترة، موضحًا أن الصين آخذة في غزو الأسواق العالمية، كما تحاول أوروبا ان تتخلص من السيطرة الأمريكية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "الولايات المتحدة حاولت إقصاء الصين، لكنها أصبحت لاعبًا سياسيًا قويًا للغاية".

وتابع: "الصين لا تسعى إلى غزو العالم عسكريًا، لكنها تحاول توزيع منتجاتها في كل أسواق العالم، والتعامل معها لا يحمل أي شبهات سياسية.. معندهاش عقدة السيطرة على الناس".

وأكمل: "الغزو الثقافي الصيني بدأ، وستتضح آثاره على المدى البعيد، فهناك مليون أوروبي يدرسون اللغة الصينية، كما أنذر بعض رجال الأعمال أبناءهم بحرمانهم من الميراث إذا لم يتعلموا اللغة الصينية".