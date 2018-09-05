قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الصين باتت الرقم الصعب في العلاقات الدولية المعاصرة، مضيفًا: "التنين الصيني سكت، لكنه خرج للعالم بإمكانيات هائلة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "الصينية لم تعد ماركسية في الاقتصاد، وقضايا حقوق الإنسان عندهم مؤجلة، لأنهم يعملون على بناء الدولة الأكبر في العالم".

وتابع الفقي: "90% من البضائع في أمريكا من صنع الصين، كما أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تغزو العالم اقتصاديًا لا عسكريًا".

وأكمل: "الصين لديها طموحات كبيرة في آسيا، ولها أعداء وخصوم مثل الهند".