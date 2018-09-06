ألقت فتاة نفسها أمام عجلات المترو في محطة "عزبة النخل"، محاولة الانتحار أثناء دخول القطار للمحطة، إلا أنها سقطت بعيدا عن القضبان، وانتشلها الأهالي والشرطة، ما سبب حالة من الذعر والزحام الشديد داخل المحطة، واصطحبت الفتاة إلى مكتب الأمن، بعد إصابتها بكدمات بسيطة نتيجة السقوط.

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن ضباط الشرطة بالمحطة انتقلوا فورا لمعاينة الحادث وتبين إلقاء الفتاة نفسها أثناء دخول القطار رقم 280 في اتجاه حلوان، ونقلها إلى مستشفى المطرية العام، وتحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات وعودة الحركة لطبيعتها بتأخير 10 دقائق.

الفتاة التي سقطت قبل وصول القطار داخل محطة كان يبدو عليها الارتباك، حسب "أ.ص"، شاهدة عيان على الواقعة، مؤكدة أنها كانت تقف بجوارها على رصيف المحطة منذ دخولها وحتى وقوع الحادث.

شاهدة العيان قالت لـ"الوطن"، إن الفتاة كانت تتلفت حولها يمينا ويسارا، ويبدو عليها الخوف والترقب لوصول المترو، الذي كانت تنظر إلى قضبانه بشغف، في نفس الوقت الذي ترصد فيها من حولها.

تواصل الفتاة شاهدة العيان روايتها بتشديدها على أن الفتاة ألقت نفسها فور دخول القطار للمحطة، ولم تنزلق قدمها أو يدفعها أحد، إلا أن الركاب الواقفين على المحطة وأفراد الأمن تمكنوا من إنقاذها قبل أن تدهسها عجلات المترو، ولم تتمكن الشاهدة من رؤية ما حدث بعد إنقاذ الفتاة نظرا للزحام الشديد وانخراطها في البكاء تأثرا بالحادث.