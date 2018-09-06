الأمن يتحفظ على مالك العقار مقر "مذبحة بنها"

تحفظت قوات مركز شرطة بنها على "محمد س. ن." مالك العقار الذي شهد "مذبحة بنها"، لاستجوابه عن 5 تواجد جثث لأسرة واحدة عثر عليها متعفنة بداخلة، وشمعت القوات المسكن وتحفظت عليه.

البداية بتلقي المقدم أيمن عادل، رئيس مباحث مركز بنها، بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات بمنطقة المعهد الديني بالرملة، بالانتقال والفحص تبين وجود جثث 4 أطفال ووالدهم في حالة تعفن العثور على جثث أسرة كاملة داخل منزلهم بالقليوبية.

وشكل اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فريق بحث لكشف غموض العثور على 5 جثث من أسرة واحدة، بعد العثور عليهم فى حالة تعفن.

نقلت الجثث للمشرحة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.