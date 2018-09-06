"كل نقطة بتفرق" ندوة لترشيد استهلاك المياه بكنيسة ماري جرجس في الخصوص

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ندوة توعوية، اليوم، بكنيسة ماري جرجس بمدينة الخصوص، تحت عنوان "كل نقطة بتفرق"، بحضور عدد من كهنة الكنيسة وخدامها ومواطني الخصوص، وعدد من العاملين والمسؤولين عن التوعية بالشركة.

ورحب القمص فيلوباتير بالعاملين بالشركة الذين أعدوا للندوة، وقدم الرؤية الكاملة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لسبل التعاون مع الدولة للتوعية بترشيد استهلاك المياه، حيث إنها "قضية مصيرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وأكد المهندس محمد علي، مدير عام فرع الخصوص، على جودة وسلامة المياه حتى وصولها للمواطن، وقدم حسام مشهور مدير عام التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عدة فيديوهات قصيرة للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، ودور الشركة بالقليوبية وجهودها للتنسيق مع مختلف الكنائس بأنحاء المحافظة.