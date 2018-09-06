النيابة تنتدب الطب الشرعي لمعاينة موقع "مذبحة بنها"

انتدبت نيابة مركز بنها الطب الشرعي بالقليوبية، لمعاينة جثث 4 أطفال ووالدهم، عثر عليهم في حالة تعفن داخل منزلهم.

وعاين المعمل الجنائي موقع الحادث، وتحفظت قوات مركز بنها على "محمد س. ن."، مالك العقار الذى شهد "مذبحة بنها"، لاستجوابه عن 5 جثث تم العثور عليها من أسرة واحدة متعفنة بداخله، كما قامت القوات بتشميع المسكن والتحفظ عليه.

البداية بتلقي المقدم أيمن عادل، رئيس مباحث مركز بنها، بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات، بمنطقة المعهد الديني بالرملة، بالانتقال والفحص تبين وجود 4 أطفال ووالدهم في حالة تعفن.

شكل اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فريق بحث لكشف غموض العثور على 5 جثث من أسرة واحدة، بعد العثور عليهم في حالة تعفن.

نقلت الجثث للمشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.