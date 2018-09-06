رئيس جامعة سوهاج: تعاونا مع الرقابة الإدارية في وضع مقرر مكافحة الفساد

حل رؤساء جامعات "سوهاج، كفر الشيخ، دمنهور، وعين شمس" ضيوفًا على الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، لكشف الخطوات التى تم اتخاذها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعات المصرية في سباق ومنافسة حميدة من أجل تقديم الأفضل، مضيفا أنه "سيتم توفير كافة المقررات الدراسية على المواقع الإلكترونية".

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد عزيز، أن الجامعة مقامة على 750 فدانا، وهو ما يسمح لها بالتوسعات الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم عمل صيانة لكل منشآت ومرافق الجامعة، لاستقبال العام الجامعي الجديد.

وأوضح عزيز أن مرتبات العاملين بالجامعات تحتاج بالفعل لإعادة نظر، متابعا: "لدينا 620 موظفا بالجامعة ما زالوا يعملون بنظام العقود دون تثبيت، وقمنا بمخاطبة وزير المالية للنظر في حافز الإثابة للعاملين بالجامعات".

وشدد رئيس جامعة سوهاج على أنه يتواصل بشكل جيد مع كافة طلاب الجامعة، مؤكدا: "مكتبي مفتوح لهم جميعا، ويتم تقديم كافة أوجه الدعم لتحويل أفكار الطلاب إلى مشروعات على أرض الواقع".

وتابع: "تم عمل مقرر عن مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية".