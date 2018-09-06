طبيب نفسي يقترح "كشك للفضفضة" بالمترو لمواجهة الانتحار

نفى الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، ما يعتقده البعض بان أي مريض نفسي يمكنه أن يقدم على الانتحار.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه لا بد من إجراء أبحاث دقيقة على من انتحروا خلال الفترة الأخيرة لمعرفة دوافع انتحارهم.

ولفت حسين إلى أن من انتحروا أمام مترو الأنفاق يريدون أن يعطوا إشارة للعالم أنهم انتحر وسط الناس وأنه انتحر بشكل سريع كما انه يهدف إلى التعاطف مع حالته و"الترحم عليه" وأن المترو وسيلة حاسمة للانتحار.

وأوضح استشاري الطب النفسي أنه يمكن أن يقدم مواطن على الانتحار فجأة بواسطة المترو بسبب الظروف الحياتية الصعبة "انا هرمي نفسي قدام المترو وهخلص".

واقترح حسين عمل كشك للفضفضة داخل المترو مثلما تم عمل كشك للفتاوي قائلًا:"عندي فكرة بس هتلاقي نوع من السخرية بس نستحملها ..احنا كان المترو عمل كشك للفتاوى ..ايه رأيك لما نعمل كشك للفضفضة يبقى فيه أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي وده مكان بيتردد عليه 4 مليون ولو لقى حد يسمعه أو يتكلم معاه قبل ما يقرر ينتحر واللي بينتحر بيبقي نفسه حد يتكلم معاه ويسمعه".

كما اقترح حسين فتح مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين من الجهات الحكومية ومن تعنت بعض المسؤولين، مؤكدًا أن ذلك يساهم في رفع الضغوطات عن المواطنين.