أكد المهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بمترو الأنفاق، أنه جرى الدفع بـ3 قطارات إضافية بالخط الأول للمترو "المرج - حلوان"، وذلك لمواجهة زحام الركاب على أرصفة المحطات، وذلك بعد تأخر بعض الرحلات بسبب محاولة فتاة الانتحار تحت عجلات مترو الأنفاق، موضحا أن الشركة تواصل عملها لضبط حركة التشغيل ومواجهة انتشار ظاهرة الانتحار.

وقال صبرة لـ"الوطن"، إن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها، وأن جميع رحلات الخطوط الثلاثة تعمل بانتظام، موضحا أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير الحركة أولا بأول للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.