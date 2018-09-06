"الوزراء" يكشف استعدادات المجلس لاستقبال التقلبات الجوية والشتاء

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، بالاستعداد لموسم الشتاء تحسبًا لأي ظروف مناخية غير ملائمة.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا الموطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن الاجتماع تضمن الموافقة على مبلغ 205 ملايين يورو كاتفاق تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة تأهيل الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يخدم 1.8 مليون مواطن وتحديثه أمر مهم جدًا.

وأوضح سلطان أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الطلاب بالتعليم الجامعي.