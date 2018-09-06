خبير سياحي: السياحة العربية متميزة.. ولا تنقطع نتيجة أي متغيرات

قال اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن السياحة العربية متميزة، ولا تنقطع نتيجة أي متغيرات، مشيرا إلى أن المشكلة في السوق العربية أنها سياحة موسمية، إضافة لبعض المشكلات في الأسعار وجودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى "أننا بحاجة لتقديم جودة أعلى للسائح العربي بأسعار معتدلة، لأن السياحة العربية لمصر واعدة".

وأضاف حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عالم بلا حدود" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن السياحة الصينية متميزة، إذ أصبحت الصين الدولة الأولي في تصدير السياحة في العالم، حيث تصدر 130 مليون سائح سنويا، مشيرا إلى أن دول الاتحاد السوفيتي سابقا وهي كازاخستان وأذربيجيان تعتبر دول مصدرة للسياحة وهي دول واعدة.

وأعرب حمدي عن أمله في وضع هذه الدول على خريطة السياحة المصرية، حتى يصبح هناك تنوع في الأسواق.