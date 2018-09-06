استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، صباح اليوم، بمطار الأقصر الدولي حجاج الجمعيات الأهلية العائدين إلى أرض الوطن بعد أدائهم مناسك الحج بالأراضي المقدسة.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء طيار هشام عيسى مدير مطار الأقصر الدولي، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وأوضح المحافظ أن عدد الحجاج 382 حاجا، شمل الفوج الأول 150 حاجا ووصلوا في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم بينما، والثاني 155 حاجا يصلون في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم، أما الثالث 77 حاجا ويصلون في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ووزع المحافظ الورود على الحجاج مهنئهم بتأدية مناسك الحج وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، مؤكدا توفير أوجه الرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة أثناء تأدية مناسك الحج، وتذليل العقبات وإنهاء إجراءات الوصول، مشيدا بحرص جميع الجهات المختصة على بذل أقصى الجهود في سبيل أداء الواجب وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار الحجاج إلى دعائهم لمصر أن يحفظها الله من كل مكروه وسوء وأن يدوم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.