نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارين جمهوريين للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على اتفاقيتي تعاون، بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب عليها.

أولى تلك الاتفاقيات كانت بين الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "فاو"، بشأن مشروع استخدام الطاقة الشمسية في الري، باستخدام المياه الجوفية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 19 أكتوبر الماضي.

وثانيها الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية مساعدة بين حكومتي مصر وأمريكا بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر الماضي.