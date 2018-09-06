نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، 8 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيسا لمجلس الوزراء، بتخصيص أراض بمحافظتي البحيرة والمنوفية لإقامة مشروعات.

أولى تلك الأراضي كانت بمركز كفر الدوار لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، والثاني بمركز المحمودية في البحيرة لإقامة إدارة تموينية عليها، والثالثة في مركز كوم حمادة في البحيرة أيضا لتوسعة مدرسة دمشلي الإعدادية.

القرار الرابع يتعلق بتخصيص أرض في كفر الدوار لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، والخامس بتخصيص أرض في مدينة أبوالمطامير لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وأرض في مركز دمنهور لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

واشتملت القرارات على تخصيص أرض في مركز أشمون بمحافظة المنوفية لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وأرض في المركز نفسه لإقامة مركز شباب وملعب عليها.