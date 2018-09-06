قال الرائد محمد الشربيني، بالغرفة المركزية لإدارة المرور، إن الحالة الجوية مستقره على الطرق السريعة، ولم يصلنا أي إخطارات من شأنها التأثير على حركة المرور، موضحا أن الحالة المرورية بها كثافة خلال الفترة الصباحية، بسبب تصادم سيارتين أعلى الدائري باتجاه أكتوبر.

وأضاف الشربيني، خلال حوار ببرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن باقي الطريق الدائري تحسنت الحركة عليه بعد الانتهاء من الذروة الصباحية، موضحا أن أكثر الطرق المتأثرة بالذروة الصباحية حتى الآن محور 26 يوليو والمتجه لميدان لبنان، وننصح قائدي السيارات استخدام البدائل مثل محور روض الفرج ومنها إلى الدائري.