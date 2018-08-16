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أوغلو: تركيا منفتحة لإجراء محادثات مع واشنطن خالية من لغة التهديد

أوغلو: تركيا منفتحة لإجراء محادثات مع واشنطن خالية من لغة التهديد

الرئاسة التركية: ندحر محاولة الانقلاب الاقتصادية بفطنة شعبنا

الرئاسة التركية: ندحر محاولة الانقلاب الاقتصادية بفطنة شعبنا

السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة في اليوم الثاني لانطلاق رحلات العيد

السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة في اليوم الثاني لانطلاق رحلات العيد

وزير خارجية تركيا يتفق مع نظيره الروسي على رفع التأشيرات

وزير خارجية تركيا يتفق مع نظيره الروسي على رفع التأشيرات

عاجل| هجوم على مركز تدريب تابع للاستخبارات الأفغانية في كابول

عاجل| هجوم على مركز تدريب تابع للاستخبارات الأفغانية في كابول

حفل غنائي على أنقاض مركز ثقافي دمرته إسرائيل في غزة

حفل غنائي على أنقاض مركز ثقافي دمرته إسرائيل في غزة

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بالفيديو| نص لقاء وزير المالية كاملا في "مساء DMC"

بالفيديو| نص لقاء وزير المالية كاملا في "مساء DMC"

من هي مستشارة ترامب السابقة التي وصفها بـ"الكلبة المسعورة"؟

من هي مستشارة ترامب السابقة التي وصفها بـ"الكلبة المسعورة"؟

"رويترز" تنقل عن "الوطن" حوار وزير البترول

"رويترز" تنقل عن "الوطن" حوار وزير البترول

بصلة الفقير.. خرفان قطن بـ50 جنيه في الإسكندرية: "بتمأمأ بس متتاكلش"

بصلة الفقير.. خرفان قطن بـ50 جنيه في الإسكندرية: "بتمأمأ بس متتاكلش"

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