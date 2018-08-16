كشف الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات المرور بوزارة الداخلية، تفاصيل الحالة المرورية بالمحاور المختلفة.

وقال الشربيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الطرق السريعة بالكامل والطريق الدائري بحالة مرورية جيدة، ولا يعاني من أي اختناقات مرورية.

وأكد الشربيني توافر الخدمات المرورية على جميع الطرق الزراعية والصحراوية، مشيرًا إلى أن الحالة المرورية بمداخل القاهرة جيدة.

وتوقع الشربيني أن تزداد الحالة المرورية بطريق الإسماعيلية، خاصة من المسافة بعد كوبري التعمير والمتجهة للحرفيين، والعكس، وأن الحالة المرورية من الطريق الدائري لطريق الإسماعيلية الصحراوي جيدة، وكذالك مصر الإسكندرية الزراعي وشبرا بنها الحر.

ونصح الشربيني باستخدام بدائل للمتجهين لميدان لبنان عبر محور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، نظرًا لزيادة الحركة عليه في الفترة الصباحية، ونصح باستخدام محور روض الفرج أو محور الواحات للدائري.

ونصح الشربيني المتجه لمدينة أكتوبر من ميدان لبنان، باستخدام كوبري أكتوبر وعدم استخدام أي طرق بديلة.

ولفت الشربيني إلى وجود إغلاق جزئي بطريق "القطامية- العين السخنة" بطول 6 كيلومترات، لإعادة تهيئة الطريق ورفع كفائته لمدة 6 شهور.

وأكد أن كوبري إيتاي البارود على الكيلو 132 طريق مصر الإسكندرية الزراعي، يعمل بطاقة 3 حارات بكل اتجاه.

وطالب قادة السيارات بالحرص الشديد أثناء القيادة، خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية، والالتزام بالسرعات المقررة واستخدام حزام الأمان مع فحص السيارة قبل السفر.

وشدد مشرف غرفة عمليات المرور على أنه لم يتم إغلاق طريق "بلبيس- القاهرة"، وأن الطريق يعمل بشكل جزئي ويتم استقطاع جزء منه لأعمال التطوير والتوسعة.