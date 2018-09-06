استمر تدفق قوات الدول المشاركة في فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2018" إلى مصر خلال الأيام الماضية، ووصلت رحلات من مختلف الدول إلى عدد من القواعد الجوية، وعلى متنها الأفراد والمعدات المشاركة في التدريب المقرر إجرائه في الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر.

ونفذ تدريب لتبادل الخبرات (JCET) في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من القوات الخاصة الأمريكية (SOFD-A) وقوات الصاعقة المصرية؛ لتوحيد المفاهيم العملياتية والتدريب على العمل الجماعي المشترك وتأهيل القوات لتنفيذ المراحل المستقبلية المخططة.

وشمل التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية في مجال مكافحة الإرهاب وطرق مكافحة العبوات الناسفة والتدريب على أعمال الإبرار الجوي والبحري والغطس الهجومي وأعمال التأمين الطبي وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة، والتدريب على اقتحام بؤرة إرهابية.

وتتناول تدريبات "النجم الساطع 2018" موضوعات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة في ظل الحرب التقليدية وغير النظامية، وتسهم في تعزيز العلاقات الإستراتيجية والأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

يذكر أنه أجريت سلسلة من تدريبات النجم الساطع منذ 1981 حتى 2009 ثم توقفت لفترة واستأنفت العام الماضي 2017 بمشاركة قوات من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتنفذ حاليا للعام الثاني على التوالي بمشاركة قوات من مصر وأمريكا واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا و16 دولة أخرى بصفة مراقب.