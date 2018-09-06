عاجل| سكاي نيوز: وفد الحكومة اليمنية يعلن إعادة النظر بمحادثات جنيف

قالت فضائية "إكسترا نيوز" في خبرعاجل لها، منذ قليل، إن وفد الحكومة اليمنية لجنيف قد أعلن إعادة النظر في المشاركة في محادثات جنيف حال عدم وصول وفد المتمردين الحوثيين.