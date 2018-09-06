تمكنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الخميس، من إنقاذ رجل مُسن مُتسول في شوارع منطقة محطة الرمل وسط المدينة.

وقالت المديرية في بيان لها، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بوجود رجل مسن متسول بمحطة الرمل وسط المدينة، حيث جرى تكليف فريق التدخل السريع بالتوجه إلى الرجل المسن في منطقة تواجده والبحث عنه لتقديم الرعاية الكاملة له.

وأضاف أن الفريق تحدث مع المتسول واتضح أنه كان يعمل "مخرج" ويقطن بمحافظة القاهرة إلا أن ذويه تخلوا عنه مما جعله يسير في الطرق هائما دون معرفة واجهة طريقه حتى وصل به الأمر إلى محطة الرمل بالإسكندرية، طالبًا المساعدة من أي شخص.

وأنهى الفريق جميع الإجراءات الخاصة به وجرى إيداعه بإحدى دور الرعاية للرجال "دار الهدايا" لتلقي الرعاية اللازمة.

وقال مصدر بتضامن المحافظة، إن المخرج يدعى مجدي عبد الرحمن، 64 عامًا، حاصل على بكالوريس تجارة، وبكالوريس إخراج، مؤكدا أنه كان يقيم بمنطقة الظاهر بمحافظة القاهرة.