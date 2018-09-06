تمكنت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء علاء متولي مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، من ضبط 8 ألاف مخالفة مرورية، في حملات استهدفت نطاق المحافظة بالكامل.

وشنت القوات الحملات الأمنية والمرورية تنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للعمل على سيولة الحركة المرورية وإزالة الاشغالات التي تعوق حركة المرور.

وجاء المخالفات كالتالي:(2128) انتظار خاطئ، و(29) بدون قيادة، و(18) بدون تسيير، و(36) سحب دراجة بخارية، و(1952) متنوع، و(2218) نـمــوذج 125، و(81) مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، و(102) تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، و(10) دخان كثيف، و(22) الصلاحية الفنية للسيارة، و(12) عدم صلاحية إطارات السيارة.

وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بالتحفظ على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.