"أمن الجيزة" يواصل حملات ضبط تجار "الإستروكس والحشيش" بالمحافظة

تواصل أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودها لضبط تاجري المخدرات "الاستروكس والحشيش"، وتمكن القوات من ضبط كميات كبيرة من مخدر الاستروكس في حملات على البؤر بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتي صورها، وتفعيل دور المرورات النهارية والليلية والأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المسجلين جنائيًا والعناصر الخطرة خاصة محرزي ومتجرى المواد والعقاقير المخدرة.

فقد وردت معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوراق، تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، قيام "محمد.ج" 25 سنة عاطل بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على أذن من النيابة العامة.. أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته.. عدد (2000 جم من نبات الإستروكس المخدر- 200 جم من جوهر الحشيش المخدر).

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.

وتمكنت القوات، تحت إشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، فى منطقة الهرم من إلقاء القبض على عاطل، بحوزته مواد مخدرة، حيث وردت معلومات أكدتها تحريات مباحث قسم شرطة الهرم، قيام "أحمد.م" 22 سنة عاطل السابق إتهامه في قضيتان آخرهما (إتجار مخدرات) بالإتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على أذن من النيابة العامة.. أمكن ضبطه بمسكنه.. وبحوزته.. عدد (260 جم من نبات الإستروكس المخدر وزنت حوالي 1500 جم- 870 جنية – هاتف محمول – 1 سلاح أبيض "مطواة").. بمواجهته.. إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للإتصال بعملائه، وأمر اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتمكن ضباط الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، من ضبط ذ ضبط كلاً من "علاء.ر"طالب 24 سنة، و طمحمد.م"18 سنة عامل، أثناء استقلالهما.. سيارة ملاكي قيادة الأول (مستأجرة). وبحوزتهما.. عدد (17 كيس بداخلهم مادة الإستروكس المخدر- هاتف محمول- مبلغ 550 جنية).

وبمواجهتهما، اعترف الأول بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من حصيلة البيع، الهاتف للإتصال بعملائه.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمكن الجيزة، أمر بعرض المتهمين على النيابة العامة التي تباشر التحقيق.