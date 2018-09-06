احتجزت مستشفى الطوارئ بالمنصورة، 12 حالة من المصابين في حادث تسريب أسطوانة البوتاجاز في ليلة الحنة بأحد الأفراح في قرية سرسو الدنانبيق بالدقهلية.

وقال مصدر طبي، إن المستشفى احتجزت كلا من: كريمة إسماعيل علي، 75 سنة، مصابة حروق بالوجه والذراعين، ودينا فوزي فرج، 25 سنة، مصابة بحروق بالساقين، وإيمان أحمد أبو ضيف، 45 سنة، مصابة حروق من الدرجة الثالثة.

كما أصيب في الحادث كل من محمد محمد السعيد، 50 سنة، وأمير حامد عبده، 50 سنة، علي محمد محمد السعيد، 21 سنة، وجمال السيد شلبي، 55 سنة، وسعد إبراهيم الدسوقي، 45 سنة، ومصابين بحروق بالساقين والذراعين، وإبراهيم شاكر الورداني، 32 سنة، مصاب حروق بالظهر والوجه، ومحمد أحمد يوسف، 58 سنة، مصاب بحروق بالكفين، وفاطمة أحمد الدسوقي، 45 سنة، مصاب حروق بالوجه والظهر، وفوزي فرج علي، 50 سنة، مصاب بحروق بالكفين من الدرجة الثالثة.

وأضاف المصدر، أن 10 حالات جرى عمل الإسعافات الطبية لهم باستقبال المستشفى وخرجوا لتحسن حالتهم.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد خالد الزيني، مأمور مركز شرطة المنصورة، يفيد بورود عدة بلاغات لإدارة شرطة النجدة من أهالي قرية "سرسو الدنابيق" التابعة لدائرة المركز بنشوب حريق بمنزل المدعو محمد جمال السيد شلبي، أثناء إعداد طعام الغذاء للمعازيم بفرح نجله "ليلة الحنة" وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

انتقل لمكان الواقعة، الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، وسيارات الإطفاء والحماية المدنية لمكان الحريق، وتمكنوا من السيطرة عليه قبل امتداده لباقي المنزل والمنازل المجاورة.

وبالفحص تبين إصابة 21 شخصا بحروق متفرقة من الدرجة الثانية والثالثة نتيجة نشوب حريق بسبب تسريب بأسطوانة الغاز أثناء إعداد الطباخ ويدعى "سمير. ح" للغذاء الخاص بمعازيم الفرح بمنزل العريس مما أدى إلى امتداد النيران بالمنزل وإصابة نحو 21 شخصا من أسرة العريس والمعازيم.