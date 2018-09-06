وصلت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان مبادرة "صحتك تهمنا" بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، والتي تهدف إلى توقيع الكشف الطبي بالمجان على المواطنين قاطني القرى الأكثر احتياجًا من غيرالقادرين بكل محافظة وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وباشرت القافلة أعمالها، وتم توقيع الكشف الطبي على (547 حالة)،كما تم توجيه قافلة طبية إلى (مديرية أمن قنا وسجن قنا العمومى) ضمت أطباء بكافة التخصصات بالإضافة إلى طاقم تمريض.

وباشرت القافلة أعمالها، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين ونزلاء السجن وصرف الأدوية اللازمة لهم، ولازالت القافلة تباشر أعمالها.

من ناحية أخرى قامت مديرية أمن القليوبية بإعداد قافلة طبية ضمت العديد من التخصصات الطبية للكشف على نزلاء سجن قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بالتنسيق مع مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف العلاء لهم.