تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، موقع لمكامير الفحم المطورة بمدينة رشيد، للوقوف على وضع المنظومة بالمحافظة، يرافقها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

وأكدت وزيرة البيئة، حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة الأطراف للحد من مصادر التلوث، والعمل على دعم الصناعات للتوافق مع الاشتراطات البيئية، مشيرة إلى البعد الاقتصادي لتطوير منظومة مكامير الفحم النباتي، والذي راعته الوزارة، ما يساهم في خلق مجالات أوسع للعمل البيئي، ويزيد من فرص العمل للشباب.

وأشارت إلى سعي الوزارة الدائم لمواجهة التلوث البيئي بمصادره المختلفة، وخاصة تلوث الهواء، إذ تعتبر الانبعاثات الناتجة عن مكامير الفحم أحد مصادره، وتطمح خلال عامين إلى تطوير 1000 مكمور، لتقليل الانبعاثات المؤثرة على الهواء، ومنها أكاسيد الكربون الصادرة من عوادم السيارات وحرق قش الأرز والعمل على ضرورة الاتجاه نحو بدائل صديقة البيئة.

وأكد الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن وزارة البيئة أخذت على عاتقها ضرورة تطوير المكامير من خلال استخدام نماذج مطورة لمكامير الفحم النباتي للحد من الانبعاثات الناتجة عنها.

وأوضح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن تطبيق منظومات حديثة للحد من مصادر التلوث وضمان استدامتها سبيل لا حياد عنه.

وأشاد خلال الجولة، عدد من أصحاب المكامير المطورة، بالدعم المقدم من الجهات المعنية للوصول للوضع الراهن.

يذكر أن وزارة البيئة، وضعت خطة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي، وتوضيح الاشتراطات الخاصة بتوفيق أوضاعها، وافق عليها مجلس الوزراء، وشكلت لجان بالمحافظات لاستقبال الطلبات، وتم الانتهاء من تركيب وتشغيل مايزيد عن 64 نموذجًا مطورًا.