أعلن السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تصديق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على القرار رقم 301 بتاريخ 2018/8/16 بشأن قبول الطلاب خريجي المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث "فئة فني"، وذلك لاستكمال دراستهم للحصول علي دبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس السنوات "فئة فني أول".

ومن جانبه قال أشرف السندروسي، مدير عام التعليم الفني بالديوان، إن القرار شمل التخصصات، الشعبة التجارية بأكملها "بنين، بنات" ويتم تقديم الأوراق بالمدرسة المتقدمة خمس سنوات كما شمل القرار الشعبة الصناعية بنين فقط في التخصصات "تبريد، عمارة، زخرفة، كهرباء، صناعات بحرية ويتم التقديم بمدرسة شطا المتقدمة.

وأضاف "السندروسي" أن القرار يسمح للطلاب الحاصلين علي دبلوم المدارس الثانوية الفنية الحكومية باستكمال دراستهم لمدة عامان دراسيين بالصف الرابع والخامس بالمدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات، ويمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الخامس ،شهادة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة خمس سنوات.

ويسدد الطالب مبلغا قدرة 800 جنية لكل صف دراسي كاشتراك سنوي عند الالتحاق بهذه الدارسة وذلك بعد أن يتوفر في الطالب المتقدم لتلك التخصصات الشروط التالية: "الحصول على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث في ذات العام أو العام السابق له مباشرة، وألا يزيد سن المتقدم عن 22 سنة في أول أكتوبر من العام المتقدم فيه، مع مراعاة تحديد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور".