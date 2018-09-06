ميناء دمياط: مخلفات صرف صناعي غير معالج وراء انتشار رائحة غاز بالشوارع

خاطبت هيئة ميناء دمياط، عبر مركز العمليات وإدارة الأزمات وإدارة السلامة والصحة المهنية، المرصد البيئي داخل الميناء، بشأن ما تردد عن انبعاث رائحة غاز في شوارع المحافظة.

وأفاد المرصد البيئي بأن تلك الرائحة مصدرها محطة الصرف الصحي والصناعي بعزبة 5، وناتجة عن قيام بعض الشركات العاملة بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة بإلقاء مخلفات الصرف الصناعي غير المعالج بواسطة سيارات "تانك"، ما أدى إلى انبعاث تلك الرائحة.

وتواصل المرصد مع مركز أزمات محافظة دمياط والشركات العاملة بالميناء، لتوضيح الأمر، كما تم مخاطبة جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة لإحاطته بالموقف واتخاذ اللازم.