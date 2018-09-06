انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي تنظمه إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، برئاسة الدكتور سامح مهران، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ25، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 10 إلى 21 سبتمبر الجاري.

حضر المؤتمر سامح مهران، والدكتورة دينا أمين مدير المهرجان، والمخرج عصام السيد منسق المهرجان، والكاتب محمد بهجت مدير لجنة الإعلام.

بدأ المهرجان بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء محرقة مسرح بني سويف، التي حدثت 2005، وراح ضحيتها نحو 50 شخصية مسرحية.

وتوجه رئيس المهرجان بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها للمهرجان، كما شكر فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق الذي أسس "التجريبي" منذ 1988، كما خص بالشكر مجموعة الشباب المعاونين للإدارة، خلال فترة التجهيز للدورة الحالية.