الميدالية الفضية في "التجريبي" من نصيب سلماوي والخولي وهدى وصفي

يهدي مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي والمعاصر، في هذه الدورة لبعض المبدعين ميداليته الفضية بمناسبة الدورة الخامسة والعشرين.

وراعت إدارة المهرجان أن تضم مبدعا من كل بلد عربي شريطة أن يكون قد شارك فى إحدى دورات المهرجان من بدايته، أو حاز على جائزة أو تكريم ومازال يمارس النشاط المسرحي.

وضمت قائمة التكريم: الدكتورة هدى وصفي، والكاتب محمد سلماوي، والمخرج فهمى الخولي (مصر)، أسعد فضة (سوريا)، جواد الأسدي ( العراق)، سامي عبد الحميد (العراق)، عبد الله السعداوي (البحرين)، عبد العزيز السريع (الكويت)، عز الدين المدني (تونس)، عبد الكريم برشيد ( المغرب )، محمد أدار (الجزائر)، حاتم السيد (الأردن)، وميدالية فضية للمعهد الدولى للمسرح.