قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه راضٍ عن الاجراءات التي تتخذها الدولة في ملف عودة الجماهير إلى الملاعب، موضحًا: "كنا في الماضي نواجه أزمة في عودة الجماهير وعندما يعودون فإن بعض المشكلات كانت تحدث ما كان يتسبب في عودتنا إلى نقطة الصفر، لكن هذا لم يعد يحدث".

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز": "ننسق مع كل الجهات المعنية ومنها وزارة التعليم العالي ورؤساء الأندية واتحاد الكرة".

وعن مباراة مصر والنيجر، التي يستضيفها ستاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019، قال وزير الرياضة، إن 40 ألف مشجع سيحضرون المباراة، متمنيًا أن يلتزم الجمهور بالسلوك الحضاري والتشجيع المثالي.