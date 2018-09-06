انتهاء ماراثون التنسيق بإعلان نتيجة المرحلة الثالثة.. وفتح باب تحويلات «تقليل الاغتراب» الأحد

انتهى تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بمراحله الثلاث، اليوم، بعد إعلان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2018/2019، والحدود الدنيا، على أن يبدأ باب التحويلات وتقليل الاغتراب الأحد.

وكشفت نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات عن القبول بكلية الآداب جامعة القاهرة بحد أدنى 321 درجة، أى بنسبة 78.3%، والقبول بكلية التعليم الصناعى، جامعة حلوان، بحد أدنى 320.5 درجة، أى بنسبة 78.2%، وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية الزراعة جامعة أسوان 320.5 درجة، أى بنسبة 78.2%، والقبول بكلية التجارة انتساب موجه بجامعة كفر الشيخ، بحد أدنى 320 درجة، أى بنسبة 78%، والقبول بكلية التجارة جامعة دمياط بنظام الانتساب الموجه، 320 درجة، أى بنسبة 78%، ثم جاء القبول بكليات التجارة جامعات حلوان والزقازيق وأسوان بنظام الانتساب، بنفس الحد الأدنى والنسبة المئوية 78%.

78.3% لـ«آداب القاهرة».. و78.2% لـ«زراعة أسوان».. و78% لـ«تجارة انتساب».. و64.6% لـ«سياحة وفنادق»

وفى الشعبة الأدبية كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد عن القبول لكلية السياحة والفنادق، بجامعة بنى سويف، بحد أدنى 265 درجة، أى بنسبة 64.6%، والقبول بكلية التربية طفولة جامعة أسوان بحد أدنى 264.5 درجة، أى بنسبة 64.5%، والقبول بكلية دار العلوم، بنظام الانتساب الموجه، جامعة المنيا، بحد أدنى 276 درجة، أى بنسبة 67.3%، ثم جاء القبول بكلية دار العلوم نظام الانتساب الموجه جامعة أسوان، بحد أدنى 275.5 درجة، أى بنسبة 67.2%، والقبول بالمعهد العالى خدمة اجتماعية جامعة أسوان بحد أدنى 208.5 درجة، أى بنسبة 50.8%، والقبول بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسوان بحد أدنى 265 درجة، أى بنسبة 64.6%.

وقالت وزارة التعليم العالى إن عدد الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة من الشعبة العلمية والشعبة الأدبية من الدور الأول والمتقدمين فى المرحلة الثالثة بلغ 88 ألفاً و105 طلاب، وعدد الطلاب المتقدمين بالدور الثانى بلغ 125 ألفاً و167 طالباً، وأن إجمالى عدد الطلاب فى الدورين (الأول والثانى) هو 213272 طالباً.

وأضافت الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين من الشعبة العلمية 119317 طالباً، ومن الشعبة الأدبية 89382، بإجمالى 208699 طالباً، أما عدد الطلاب المرشحين فى المرحلة الثالثة بالكليات الجامعية فهو 98840 طالباً بالشعبة العلمية، و33547 طالباً بالشعبة الأدبية بإجمالى عدد طلاب 132387، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للمعاهد التابعة للوزارة 17348 بالشعبة العلمية، و54136 بالشعبة الأدبية، بإجمالى 71484.

توزيع 528 ألفاً و799 طالباً بالجامعات.. و«التعليم العالى»: 213 ألفاً و272 طالباً تقدموا بالمرحلة الثالثة.. و4828 طالباً استنفدوا رغباتهم

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب المستنفدين رغباتهم بالمرحلة الثالثة الناجحين فى الثانوية العامة 4828 طالباً، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، مشيرة إلى أن مكتب التنسيق فى هذه المرحلة التزم عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع، وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفى حدود القواعد والشروط، وأنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عدد 528 ألفاً و799 طالباً وطالبة فى المراحل الثلاث.

وأشارت الوزارة إلى أن بطاقة الترشيح التى يحصل عليها الطالب مجرد إخطار بترشيحه وليست مستنداً رسمياً لقيد الطالب، كما أنها مبدئية قبل تقليل الاغتراب (تعتبر لاغية إذا تم تحويله خلال مرحلة تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكترونى).

وقالت إنه سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية للمرحلة الثالثة، معلنة أن الأوراق المطلوبة لتقديمها للكلية أو المعهد المرشح إليه الطالب تتمثل فى الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح (استمارة النجاح)، وشهادة الميلاد الأصلية، و6 صور شخصية، ونموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط، وشهادة التفوق الرياضى للحاصلين على حافز رياضى.

وبالنسبة للتحويلات وتقليل الاغتراب، قالت وزارة التعليم العالى إنه سيتم فتح باب التحويلات أمام الطلاب المرشحين فى المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقديم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10% وذلك خلال الفترة من بعد غد السبت 8 سبتمبر وحتى الأربعاء 12 سبتمبر وفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت الوزارة أن التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، وأن يكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب فى الثانوية العامة.