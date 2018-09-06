ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، لتصل إلى 619ر1 تريليون جنيه في شهر يونيو الماضي مقابل 606ر1 تريليون جنيه في مايو السابق له، بارتفاع بلغ نحو 13 مليار جنيه، وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 9ر452 مليار جنيه، منها 5ر216 مليار جنيه بالعملة المحلية، و3ر236 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال يونيو الماضي؛ ليصل إلى 166ر1 تريليون جنيه، منها 8ر839 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 4ر128 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 6ر249 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 7ر99 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 5ر211 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع والأفراد وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 266 مليار جنيه.

ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 4ر326 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 5ر159 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 3ر18 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 2ر131 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي والأفراد وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 9ر148 مليار جنيه.

ومن ناحية أخرى، أوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار - انخفض بنحو 3 مليارات جنيه، ليصل إلى نحو 680ر1 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 683ر1 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له، وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 582ر1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 06ر79 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 600 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 4ر18 مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى أن العملة المحلية استحوذت على 224ر1 تريليون جنيه، حيث استحوذ القطاع الحكومي على نحو 164ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 7ر60 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 8ر455 مليار جنيه تضمنت 4ر418 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 4ر37 مليار جنيه.