أفاد مصدر محلي في محافظة البصرة العراقية، مساء اليوم الخميس، بأنه تم حرق عدد من مقرات الأحزاب في المحافظة.

وقال المصدر - وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن عددًا من مقرات الأحزاب في مناطق عدة من محافظة البصرة تعرضت، مساء اليوم إلى الحرق، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وأوضحت قناة العربية الحدث الإخبارية أن المحتجين أضرموا النار في مقرات منظمة بدر وحزب الدعوة والعصائب، ومقرات "إذاعة النخيل" ومقر "المجلس الأعلى الإسلامي"، ومقر "قناة العراقية".

وعلى جانب آخر، ذكر مصدر أمني عراقي أن القوات الأمنية عززت من تشكيلاتها لحماية المصارف في محافظة البصرة، وكان مصدر أمني، قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بأن فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا اندلع داخل مبنى مجلس محافظة البصرة.

كما أفاد مصدر محلي، اليوم، باندلاع حريق بمبنى دار استراحة محافظ البصرة في الكورنيش وسط المحافظة.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.