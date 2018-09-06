قال اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التدريبات المشتركة هي أعلى مستوى تدريبي للقوات على أي مستوى، لأن التدريب مع قوات أجنبية لا يتم إلا بعد أن تكون القوات على أعلى مستوى تدريبي في الداخل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر" عبر فضائية "الحياة": "الولايات المتحدة أكبر وأقوى جيش في العالم ومعاه جيوش حلف النيتو ودول عربية، بيتم تبادل الخبرات معاهم وهو دا الهدف الأول، ومعرفة أفضل التكتيكات في أقوى جيوش العالم ويكون التدريب مع هؤلاء لكيفية التعامل مع أي عدو مشترك سواء على أرضنا أو خارج أرضنا، والتنسيق لمواجهة هذا العدو أو هذا التهديد".

وعن اشتراك 16 دولة بصفة مراقب، قال إن بعض الدول لا ترسل قوات، ولكنها ترسل مراقبين فقط، وترسل عددًا من القيادات لمشاهدة ما يحدث في التدريب.