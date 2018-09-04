افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير مبنى العيادات الخارجية لأقسام النساء والولادة وتنظيم الأسرة والأسنان بمستشفى بولاق الدكرور العام، ومشروع تحسين الحالة الصحية والتعامل الآمن مع الدواجن للسيدات.

وقال المحافظ، إن أعمال التطوير بلغت تكلفتها 1.6 مليون جنيها بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات بالشراكة مع مؤسسة الوطن الداعم للتنمية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية من خلال برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة ترحب بالمبادرات المجتمعية والتعاون مع الجمعيات المجتمع المدني والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ، خلال الافتتاح، الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ، والدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشؤون الصحية.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين خدمات وأداء فريقي التمريض والإداريين بمكتب الرعاية الصحية الأولية وتعزيز التوعية بالأمور الصحية التي يتم التعامل معها بمكتب الرعاية الأولية، وكيفية التعامل الآمن مع الدواجن الحية بين قاطنات المناطق المستهدفة لدعم سبل معيشتهم.

كما تفقد المحافظ، عددًا من أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، موجهًا مديرية الصحة بالتنسيق مع مديرية الإسكان للانتهاء من أعمال المقايسه اللازمة لتطوير أقسام الاستقبال بالمستشفى نظرًا لحاجتها للتطوير.

وحرص المحافظ، على الاستماع إلى المرضى المترددين على المستشفى، مطالبًا فرق التمريض والأطباء بالتسهيل على المرضى ومعاونتهم وتقديم خدمة طبية جيدة.