أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أضافت جماعة "أنصار الإسلام والمسلمين" في مالي وغرب أفريقيا إلى قوائم التعيينات الإرهابية للحكومة الأمريكية.

وأضافت الخارجية في تغريدات لاحقة أن هذا الإدراج يهدف إلى حرمان جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" من الموارد اللازمة لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وأضافت الخارجية: "أنه من بين العواقب الأخرى، يتم حظر جميع ممتلكات الجماعة الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، ويحظر على الأشخاص الأمريكيين الدخول في أي معاملات معها".

وجماعة "أنصار الإسلام والمسلمين" تعد حركة مسلحة تابعة لـ"تنظيم القاعدة" تنشط في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية وتستهدف القوات الفرنسية والمالية والأفريقية التي تقاتل على أراضي مالي، حيث تأسست في مارس عام 2017، من خلال اندماج أربع حركات مسلحة في مالي ومنطقة الساحل وهي "أنصار الدين، كتيبة المرابطون، إمارة منطقة الصحراء الكبرى، وكتائب ماسينا"، حيث جرى اختيار زعيم "أنصار الدين" المالية "أغ غالي" زعيما جديدا لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".

وفى نهاية 2017 قدرت المخابرات الفرنسية عدد أفراد جماعة "أنصار الإسلام والمسلمين" بحوالي 500 عنصر، نفذوا منذ تشكيلها العديد من العمليات التي استهدفت القوات المالية والفرنسية.

وفي 5 مارس 2017 تبنت الجماعة هجومًا أوقع 11 قتيلا في صفوف الجيش المالي.

وفى 2 يوليو 2017 بثت الجماعة شريط فيديو ظهر فيه 6 رهائن غربيين لديها، وأيضا في شريط آخر بثته في أكتوبر 2017 ظهر 11 مختطفا عسكريا ماليا اختطفوا في الفترة ما بين يوليو 2016 ومارس 2017.

وفى 2 مارس 2018، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجومي واغادوغو اللذين استهدفا مقر رئاسة أركان الجيش والسفارة الفرنسية وخلفا نحو 30 شخصًا بين قتيل وجريح.