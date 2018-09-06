وافق مجلس الوزراء على نقل المعرض المؤقت لـ"توت عنخ آمون" من مركز كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لإقامته فى قاعة "لافيليت الكبرى" بباريس بفرنسا خلال الفترة من 18 مارس 2019 وحتى 30 سبتمبر 2019.

وأكد مجلس الوزراء، في بيانه، أن القرار يأتي في إطار السعي لدعم الروابط الثقافية بين مصر ودول العالم، وتنشيطًا للحركة السياحية العالمية الواردة إلى مصر.

وحول المعرض الأثري، ومقتنياته، قال الدكتور بسام الشماع، عالم المصريات، إن معرض توت عنخ آمون يضم 166 قطعة أثرية، من بينها تمثال خشبي أسود لتوت عنخ آمون، مذهب في بعض أجزاءه، وهو واحد من التمثالين اللذين وُجدا على بوابة المقبرة.

وأوضح الشماع، في حديثه لـ"الوطن"، أن هذه القطع من ضمن مجموعة توت عنخ آمون الموجودة بالمتحف المصري في ميدان التحرير.

ورغم ما أوضحه القرار الحكومي، من أهمية المعرض لتنشيط الحركة السياحية العالمية الواردة إلى مصر، حذر عضو الجمعية التاريخية المصرية من خطورة عمليات النقل على الآثار المصرية، مستشهدا بواقعة من التاريخ الحديث، وما حدث لتمثال الملكة "سل كت"، إلهة السحر في مصر القديمة، وهو عبارة عن تمثال لامرأة فوق رأسها عقرب، وتعرض للكسر في أحد الرحلات لألمانيا في سبعينيات القرن الماضي، وتم ترميمه بعدها وموجود في مصر حاليا.

وأكد الشماع، أن عمليات نقل الآثار من بلد لآخر ليست آمنة، مشيرًا إلى أن نقل مجموعة كبيرة من الآثار النادرة، يتخطى عمرها 3000 سنة عبر البلاد، يحوي خطورة، بسبب هوس وولع سرقة الآثار، الذي أصبح منتشرا في العالم، كما أنه قد يؤثر بالسلب على حركة السياحة في مصر.

وشدد الشماع، على ضرورة الخروج بأفكار جديدة، وحلول خارج الصندوق، للتسويق للسياحة المصرية، بدلًا من مخاطر عرض المتاحف المتنقلة، نتيجة لتعرضها لأي ضرر مثلما حدث مؤخرًا في المتحف القومي بالبرازيل، مؤكدا أن المتاحف أصبحت أماكن خطرة على الآثار.