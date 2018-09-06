"شعبة الخضار" للمواطنين: اشتروا كميات قليلة "الخيار بيضرب بعد يومين"

قال يحيى السني، رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إن ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الماضية، أدى إلى إهدار وتلف 20% من المحاصيل والفواكه، وهو ما أدى إلى نقصها في الأسواق، وارتفاع أسعارها.

وأضاف "السني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، على قناة "المحور"، أن فرق الأسعار يتوقف أيضًا على المناطق التي تُباع فيها السلع، حيث إن المناطق الراقية يقوم المواطن بشراء كميات قليلة من الفاكهة والخضراوات (نص كيلو من كل فاكهة)، بينما في المناطق الشعبية يقوم المستهلكون بشراء كميات كبيرة من الفواكه، مما يجعل السعر ينخفض.

ووجه حديثة للمستهلكين: "أيها المستهلك المحترم، نرجو ترشيد الاستهلاك، كي تنخفض الأسعار، الخيار لو قعد في التلاجه يومين اتنين ورا بعض، بيضرب، وكذلك العديد من الخضروات والفاكهة، فيجب ترشيد الاستهلاك".