قال الإعلامي أحمد موسى، إن حملة مقاطعة الفواكه حققت نجاحًا غير مسبوق، موضحًا: "تأثير الحملة النهاردة أقوى من امبارح بكتير".

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم: "أسعار الفواكه مبالغ فيها، فالمانجه تباع بـ8 جنيهات في سوق العبور، بينما تباع في الأسواق الخارجية بـ25 جنيه".

ونصح موسى الباحثين عن العمل بالتجارة في الفاكهة، خصوصًا مع وجود فارق كبير في سعر الفاكهة في سوقف العبور والأسواق الخارجية: "أي حد مش لاقي شغلانة، يشتري فاكهة ويتاجر فيها، هتكسب".