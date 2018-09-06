رئيس مصلحة سك العملة: توفير 200 مليون جنيه فكة هذا العام

قال اللواء عبدالرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة سك العملة، إن "الفكة" الموجودة التي تنتجها المصلحة تزيد عن احتياجات السوق المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "mbc": "نساعد في عملية توزيع الفكة، وبالتنسيق مع هيئة المترو أنشأنا مكن الفكة في محطة الشهداء للتيسير على المواطنين".

وتابع: "المكنة الموجودة حاليًا تفك بالجنيه، وقد نطرح النصف جنيه خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "نوفر كل ما نطلبه البنك المركزي ومصلحة الخزانة، استطعنا أن نوفر الاحتياجات السنوية وسنعمل على توفير الفكة لـ3 سنوات، وسنوفر حوالي 200 مليون جنيه فكة هذا العالم، حيث سنطرح الجنيه والنصف جنيه وسنقلل طرح الربع جنيه بسبب زيادة تكلفة إنتاجه".