كشف الفنان أحمد زعيم، كواليس ألبومه الجديد "أهو أهو"، الذي طرحته شركة "نجوم ريكوردز" مؤخرا في الأسواق، وحقق نجاحا كبيرا.

وقال زعيم عن كواليس ألبومه الأول، عبر صفحة شركة "نجوم ريكوردز": "بحب أسمع أي حاجة حلوة لأي مطرب وهذا من صغري، وهذا يمكن سببه والدي وبحب أسمع محمد فوزي وفريد الأطرش، وهذا ما جعلني أركز في هذا العالم".

وأضاف: "زعيم هو لقب العائلة، اسمي الأول هو أحمد واسمي الأخير في البطاقة زعيم، واللي اختاره لي (توما)، والبعض يعتقد أنه غرور أو شيء من هذا القبيل ولكن هو اسم عائلتي".

وتابع: "توما وأيمن بهجت أي حد يتعامل معاهم يمنحونه الثقة، واختياراتهم لي دائما تصيب وعمرها ما خابت، وكل غنوة في الألبوم لها مضمون ويشد أي مطرب وفيها إيفيه، وهذا نابع من أيمن، وتوما له بصمة في مزيكته، وأنا راض عن الألبوم بصراحة".

وأكد: "صورنا من الألبوم أغنية (البرود)، وهي بحبها جدا لأن هي حالة نعيشها في مصر خاصة بين الزوجين".

واختتم زعيم حديثه، قائلا: "رسالة لأي جمهور لأي فنان كبير لما تلاقوا حد جديد على الساحة أرجوكم بلاش تتسرعوا وتأخذوا قرار بالسلب ضده، وألبوم (أهو أهو) سيحوذ على إعجابكم.. وأشكر نجوم ريكوردز ساندونا بشكل كبير".