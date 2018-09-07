كشف الشاعر أيمن بهجت قمر، كواليس العمل مع الفنان أحمد زعيم، في ألبومه الجديد "أهو أهو".

وقال قمر، عبر صفحة شركة "نجوم ريكوردز" الرسمية: "كان هناك صديق لتوما اسمه محمد طارق ياسين، ويعرف زعيم وعرفه على توما، وعمل له كذا أغنية عملت صدى جيد، وكنت غيران من هذا المشروع وكان نفسي اشتغل فيه مع توما، وكنت مؤمن بموهبة زعيم جدا، حتى وجدته يكلمني ويعرض عليّ العمل فيه، وقلت له يلا نعمل سويا ونخرج شباب جديد".

وأردف: "الموسيقى بعد جيل محمد حماقي وتامر حسني ولؤي لم يطلع من يقدم العلامة مثلهم، أو جيل عمرو دياب فإحنا عايزين شاب جديد وبنات يغنوا ويتركوا بصمة وهذا دورنا، تحمست لما توما قال لي عن زعيم وأنا مقتنع بإمكانياته وعايزين مطربين جيدين مثله في هذه الفترة، وعاملين له أغاني تخص نجوم كبار وموهبته تستحق، ورأينا له أقوى ناس موجود في الساحة وشاب بيبدأ ويشتغل معه عمرو مصطفى، واخترنا أيضا 6 ملحنين آخرين معانا وليد سعد ورامي جمال وخالد عز وإيهاب عبدالواحد، اخترنا 6 ملحنين كأننا نازلين حرب مش بنعمل ألبوم".

وطرح زعيم ألبومه بعنوان "أهو أهو"، وهو تعاون مشترك بين الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقى توما، مع شركة "نجوم ريكوردز"، كما طرح فيديو كليب "أهو أهو" بالتزامن مع صدور الألبوم، وهو من إخراج كريم نجيب، ومدير تصوير روبي براينت، وتم تصويره في بيروت.

ألبوم "أهو أهو"، يضم 10 أغنيات ويعتبر بمثابة تحالف موسيقي بين الشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع توما، والملحنين عمرو مصطفى، ووليد سعد، وخالد عز، ورامي جمال، ومحمد يحيى، وإيهاب عبدالواحد، بينما كتب أيمن بهجت قمر كلمات أغاني الألبوم بالكامل كما وزع توما أغاني الألبوم.