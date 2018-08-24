أيمن بهجت قمر يعتذر لجماهير الزمالك بسبب حكم "البدلة" ومرتضى منصور

اعتذر الكاتب أيمن بهجت قمر، الاعتذ لجماهير نادي الزمالك عن مشهد بفيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، ظهر فيه الفنان أكرم حسني حكما لمباراة الزمالك والمقاصة بالدوري العام الممتاز، وتغاضى عن احتساب أخطاء عديدة للأخير لصالح الفريق الأبيض، فيما كان "تامر حسني" موجودا في المدرجات ومؤيدا لقرارات الحكم لصلة قرابته به، والذي شعر البعض أن به إهانة وسخرية لنادي الزمالك وجماهيره.

وكتب قمر، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل التقدير لنادي الزمالك وإدارته وجمهوره العظيم على راسنا من فوق والموقف الكوميدي الموجود في الفيلم مبني على السخرية من حكم ضعيف الشخصية، وده ملحوظ جدا في المشهد لأنه غير قراراته من غير ما حد يطلب منه حاجة، ولم نسيء لسمعة النادي في شيء، بعتذر لو حصل سوء فهم أنا أكتر حد بيحترم الناس وجماهير نادي الزمالك وتاريخه العظيم".

وأبدى مشجعون لنادي الزمالك استيائهم لسخرية الفيلم من رئيس النادي مرتضى منصور، بعد إظهاره منفعلا في عدد من لقطات المباراة، إضافة إلى خوف الحكم "أكرم حسني" من بطشه، ما دفعه لعدم احتساب أخطاء عديدة لصالح المقاصة، حيث طالب الجمهور تامر حسني، بتقديم اعتذار رسمي لجمهور الزمالك عن هذا المشهد.