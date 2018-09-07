أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن فرض طوق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بعد جلسة تقييم للوضع الأمني، وبمناسبة حلول "الأعياد اليهودية".

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فسيتم إغلاق المعابر الحدودية، وسيبدأ الإغلاق اعتبارا من، السبت المقبل، وينتهي منتصف ليلة الثلاثاء.

كما سيتم الشروع في إغلاق ساحة الحرم الإبراهيمي، السبت، مع بدء "رأس السنة العبرية"، كما سيتم إغلاق المسجد أمام الفلسطينيين خلال ما يسمى "يوم الغفران"، إذ تأتي عمليات الغلق في الوقت الذي تحاول سلطات الاحتلال فرض المزيد من التغييرات على الحرم الإبراهيمي وساحاته.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى إغلاق المسجد الإبراهيمي في وجه الفلسطينيين بشكل كلي، طيلة فترة الأعياد اليهودية، وذلك بموجب قرارات لجنة "شمغار" الإسرائيلية التي شكلت بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، وانبثقت عنها قرارات بتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، وإغلاقه أمام الفلسطينيين لفترات معينة خلال العام.

وبحسب الناطق باسم جيش الاحتلال، فإن عملية الطوق الأمني ستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيسمح فقط للحالات الإنسانية الطارئة بالمرور عبر الحواجز والمعابر، مشيرا إلى أنه سيتم رفع الطوق الأمني مساء يوم الثلاثاء المقبل.