هجوم على المنطقة الخضراء ببغداد.. ومحتجون يحاصرون القنصلية الإيرانية

أفاد بيان لمركز الإعلام الأمني العراقي، بسقوط 3 قذائف "هاون" على أرض خالية داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، لافتا إلى أن القوات الأمنية تشرع بعملية تفتيش واسعة بحثا عن مطلقيها.

وهذا أول هجوم من نوعه منذ سنوات على المنطقة الخضراء، الخاضعة لحراسة مشددة، والتي تضم مقر البرلمان ومباني حكومية والعديد من السفارات الأجنبية.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مصادر محلية في البصرة جنوبا، أن محتجين حاصروا القنصلية الإيرانية في المدينة وحاولوا اقتحامها خلال احتجاجات شعبية ضد الفساد قتل فيها 3 أشخاص وأصيب نحو 14 بجروح.

وتزامنت التظاهرات مع إعادة فرض حظر التجول في المحافظة، في الوقت الذي دعا تحالف "سائرون" الذي يتزعمه الزعيم الديني مقتدى الصدر إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث الأزمة في البصرة.

وقد أحرق متظاهرون غاضبون مكاتب لأحزاب وميليشيات موالية لإيران في المدينة، فيما أعادت السلطات فرض حظر للتجول في المحافظة التي تشهد حركة احتجاج بسبب الفساد، وعجز الدولة عن تأمين الخدمات الأساسية لهذه المنطقة الساحلية الغنية بالنفط.