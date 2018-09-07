اليوم.. قمة ثلاثية حول مصير إدلب السورية في طهران

يعقد رؤساء ايران وروسيا وتركيا اجتماعا في طهران، الجمعة، للبت في مصير محافظة إدلب السورية، التي تشكل معقلا للجهاديين ومسلحي المعارضة وتخشى الأسرة الدولية كارثة إنسانية وشيكة فيها.

وسيعقد اللقاء بين الرؤساء الايراني حسن روحاني، والروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، بعد ظهر الجمعة، قبل ساعات فقط من اجتماع آخر حول الوضع في سوريا لمجلس الأمن الدولي دعت إليه الولايات المتحدة.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني، إن كلا من الرؤساء الثلاثة سيعقد "لقاءات ثنائية" على هامش القمة.

وتؤوي محافظة ادلب نحو ثلاثة ملايين شخص وفق الأمم المتحدة، نصفهم من النازحين، بما فيهم عشرات الآلاف من مقاتلي المعارضة الذين تم اجلاؤهم مع مدنيين على مراحل من مناطق عدة في البلاد، شكلت معاقل سابقة للفصائل المعارضة قبل هجمات واسعة لقوات النظام انتهت بسيطرتها عليها.

وتسيطر هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا" على الجزء الأكبر من إدلب، بينما تنتشر فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.

كما تتواجد هيئة تحرير الشام والفصائل في محافظات محاذية تحديدا في ريف حلب الغربي "شمال"، وريف حماة الشمالي "وسط"، واللاذقية الشمالي "غرب".