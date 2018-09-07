قال اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تدريبات النجم الساطع ذو طبيعة خاصة، وهو ليس تدريبا بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر فقط ولكن تشترك فيه دول كثيرة، كما له تاريخ مستمر.

وأضاف الحلبي في مداخلة هاتفية له مع برنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "DMC"، صباح اليوم، أن "النجم الساطع" تشترك به 9 دول بقواتها و16 دولة كمراقب، ومنهم 11 دولة إفريقية، ويشترك أيضًا في التدريب 4 دول أوروبية لها ثقلها العسكري والسياسي وهم بريطانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان.

وتابع الحلبي، أن التدريب العسكري المشترك بهذا الحجم هو مؤشر لتوافق سياسي بين الدول المشاركة، والاستفادة كبيرة جدًا لكل الدول المشاركة، كما ننقل للدول الإفريقية خبراتنا في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى تواجد الدول العربية مثل السعودية والإمارات والأردن، ولهم خبرات كبيرة نظرًا لتواجدهم في عاصفة الحزم.