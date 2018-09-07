ذكرت إذاعة صوت أمريكا، أن الولايات المتحدة قررت الإفراج عن مئات الملايين من الدولارات كمساعدات إضافية لمصر، مشيرة إلى تقدم البلاد خلال العام الماضي في جهود مكافحة الإرهاب، وإدخال بعض التحسينات في سجلها بمجال حقوق الإنسان.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق مع الحكومة المصرية خلال العام الماضي؛ لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الأهداف الأمنية المشتركة ومكافحة الإرهاب.

وأضاف المسؤول للشبكة الأمريكية، أن الخارجية قررت الالتزام بـ195 مليون دولار إضافية في التمويل الأجنبي للسنة المالية 2017 لمصر، فضلا عن الشهادة التي تسمح بالالتزام بمليار دولار أمريكي في السنة المالية 2018 لمصر أيضا.

وقال مسؤول من الخارجية الأمريكية: "نواصل دعم مصر في مكافحة الإرهاب وتشجيع الخطوات نحو النمو الاقتصادي الشامل والحكم الديمقراطي".