نفت وزارة الخارجية الأمريكية تقارير عن زيارة وفد استخباراتي أمريكي إلى دمشق ولقائهم بمدير المخابرات السورية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.