الإمارات: تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط العسكري

قال أنور قرقاش، وزير الخارجية الإماراتي: "تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري".

وأضاف "قرقاش" في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "وأزمة الوصول إلى جنيف وإشتراط إرسال مئات الجرحى إلى الخارج عشية بدأ المشاورات لا يمكن قراءته إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية، بالمقابل يبرز موقف الحكومة بكل إيجابيته ومسؤوليته تجاه الحل السياسي".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، قال الأربعاء الماضي، إن مشاورات جنيف قد تتأجل لبعض الوقت لكنها ستتم في نهاية الأمر، مضيفا أنه طلب مدة 3 أيام للمشاورات، ويتمنى ألا تمتد إلى 3 شهور.