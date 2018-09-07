تستأنف الفنانة درة تصوير مشاهدها في فيلم "يوم مصري"، الأسبوع المقبل، بعد انتهائها من تصوير نصف مشاهدها، حتى يكون الفيلم جاهزًا للعرض بداية العام الجديد.

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام اليوم الواحد التي تدور أحداثها في 24 ساعة، وهو يوم الاحتفال بمولد السيدة، وما يحدث فيه من دراويش السيدة والبلطجية التي تعترض ذلك في إطار إجتماعي يتشابك فيه العديد من الخطوط الدرامية، كما يسلط الضوء على بعض القضايا الشائكة بين المسلمين والمسيحين.

كان اسم العمل "مولد يا سيدة" ثم تحول إلى "يوم مصري"، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومنتج فني ريمون رمسيس، بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وشريف الغريب، وكارولين خليل، وخالد سرحان، ومن إنتاج "دار المرايا" للإنتاج الثقافي.